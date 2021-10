Légère hausse en vue pour entamer une semaine chargée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © STAFF Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,22% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,06%, le FTSE à Londres avancerait de 0,21% et l'EuroStoxx 50 de 0,14%. /Photo prise le 22 octobre 2021/REUTERS

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture pour débuter une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises et en rendez-vous macroéconomiques.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,22% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,06%, le FTSE à Londres avancerait de 0,21% et l'EuroStoxx 50 de 0,14%.

Les marchés ont fini en hausse vendredi, soutenus par de bons résultats d'entreprises et le soulagement des investisseurs dans le dossier Evergrande. Ils ont peu réagi aux propos en fin de séance du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a déclaré que la banque centrale américaine devrait commencer à réduire son soutien à l'économie en diminuant ses achats de titres sur les marchés mais ne devrait pas encore relever ses taux d'intérêt.

La semaine qui s'ouvre sera bien animée avec entre autres, la réunion de la Banque centrale européenne, la première estimation de la croissance économique aux Etats-Unis et en zone euro au troisième trimestre, l'inflation du mois d'octobre en zone euro et une série de résultats d'entreprises parmi lesquelles ceux de Facebook ce lundi après la clôture de Wall Street.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

A la Bourse de New York, le S&P-500 et le Nasdaq ont fini en territoire négatif en baisse vendredi après les résultats et prévisions décevants de Snap (-26,6%) et d'Intel (-11,7%) et les déclarations de Jerome Powell sur la réduction des achats d'actifs.

L'indice Dow Jones a pris 0,21% à 35.677,02 points, le S&P-500 a perdu 0,11% à 4.544,9 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,82% à 15.090,20 points.

Néanmoins, les trois indices ont enregistré une troisième semaine consécutive de hausse pour la première fois depuis début juillet. Le S&P a gagné 1,6% sur la semaine, tandis que le Dow a progressé de 1,1% et le Nasdaq de 1,3%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a perdu 0,71%, les actions liées aux semi-conducteurs ayant pâti du recul du Nasdaq à Wall Street.

Les Bourses chinoises sont en hausse modérée malgré le net repli du secteur immobilier en réaction à l'annonce samedi du Conseil d'Etat de mettre en place une taxe foncière dans certaines régions pilotes afin de freiner la flambée des prix de l'immobilier.

Le prend 0,19% et le Hang Seng à Hong Kong 0,12%.

CHANGES/TAUX

L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert contre un panier de devises de référence, recule de 0,1%, au plus bas en un mois, après les déclarations du président de la Fed qui juge prématuré un relèvement des taux d'intérêt de l'institution.

L'euro est stable à 1,1649 dollar.

La livre turque a touché un nouveau plus bas record contre le dollar, à 9,85, après que le président Tayyip Erdogan a annoncé samedi avoir ordonné l'expulsion de dix ambassadeurs, dont les représentants de la France et des Etats-Unis, qui ont appelé à la libération immédiate de l'homme d'affaires Osman Kavala détenu depuis quatre ans.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 1,6519%. En Europe, le dix ans allemand recule très légèrement, à -0,101%.

PÉTROLE

Sur le marché du pétrole, le brut américain a atteint un nouveau plus haut niveau en sept ans, l'offre mondiale restant tendue dans un contexte de forte demande.

Le baril de Brent gagne 0,75% à 86,17 dollars, proche d'un plus haut de trois ans inscrit en séance à 86,43, et le brut léger américain à 0,84% à 84,46 dollars après un pic de sept ans à 84,76.

(édité par Blandine Hénault)