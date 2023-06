Légère hausse en vue à Wall Street avant des indicateurs US

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi avant la publication de plusieurs données macroéconomiques tandis que les Bourses européennes profitent plus nettement des progrès faits pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis et de la perspective d'une pause de la Réserve fédérale dans ses hausses de taux.

Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en légère hausse, de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,61% à 7.142,12 vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,09% et à Londres, le FTSE de 0,34%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,7%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro s'octroie 0,84% et le Stoxx 600 0,69%.

Après avoir clôturé le mois de juin dans le rouge, les marchés mondiaux abordent juin avec plus d'entrain grâce à des avancées positives sur les sujets qui étaient sources d'inquiétudes il y a encore quelques heures.

Dans le dossier épineux du plafond de la dette des Etats-Unis, la chambre des représentants a approuvé avec 314 voix contre 117 le texte sur lequel se sont accordé Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre après des semaines de négociations tendues.

Pour éviter un défaut de paiement, il appartient désormais au Sénat de voter le texte et le transmettre au président américain pour promulgation d'ici lundi.

En politique monétaire, la crainte d'une nouvelle hausse de taux de la Fed dans deux semaines a été alimentée jeudi pour un indicateur suggérant une vigueur persistante du marché de l'emploi.

Toutefois, deux responsables de l'institution, Philip Jefferson et Patrick Harker, ont fait savoir qu'il serait plus judicieux de maintenir la fourchette de taux des "fed funds" à 5,00%-5,25% à l'issue de la réunion des 13 et 14 juin et ainsi se donner un peu d'air pour évaluer l'impact du resserrement monétaire.

Pour ce faire, les statistiques attendues avant la cloche - l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'indice ISM d'activité manufacturier et les inscriptions au chômage - et surtout le rapport mensuel du département du Travail vendredi seront très surveillés.

Les nouvelles concernant l'économie chinoise sont également meilleures ce jeudi: l'indice PMI Caixin-Markit manufacturier ayant étonnement rebondi en mai pour revenir en croissance dans le sillage d'une accélération de la production et de la demande.

Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, Salesforce perdait plus de 5% après avoir fait état de la plus faible croissance des ventes trimestrielles depuis 13 ans, à cause d'une baisse de demande pour les offres logicielles basées sur le "cloud".

VALEURS EN EUROPE

En Bourse en Europe, Remy Cointreau est stable (-0,28%), le groupe de spiritueux ayant maintenu ses perspectives 2023-2024 malgré une augmentation plus forte que prévu de son bénéfice opérationnel sur l'exercice précédent.

Casino perd 4,94% alors que le PDG du groupe de distribution est entendu par la brigade financière dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié notamment.

TAUX

Le rendement du Bund à dix ans remonte un peu mais se dirige vers un bond de 24 points de base sur la semaine en réaction au ralentissement de l'inflation enregistré dans plusieurs pays de la zone euro.

"Même si l'inflation reste bien sûr à un niveau élevé, le marché pousse un soupir de soulagement. La politique de la Banque centrale européenne produit des effets", ont déclaré les analystes de DZ Bank.

Le dix ans allemand monte à 2,293%, après être tombé la veille à son plus bas niveau depuis environ trois semaines à 2,24%.

Aux Etats-Unis, la tendance est similaire: le rendement des emprunts d'Etat de même échéance gagne près de trois points de base, à 3,6637%.

CHANGES

Côté devises, le dollar recule de 0,28% face à un panier de monnaies de référence, les cambistes revoyant à la baisse leurs anticipations d'une hausse des taux américains ce mois-ci.

Selon l'outil FedWatch, les marchés évaluent désormais à environ 30% la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, contre près de 52% il y a une semaine.

PÉTROLE

Les contrats pétroliers sont orientés à la baisse, en raison d'une augmentation des stocks de brut américain annoncée par l'Institut américain du pétrole (API).

Le Brent recule de 0,55% à 72,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,57% à 67,7 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)