Légère hausse attendue en Europe avant les PMI et Nvidia

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, dans la foulée de la progression des futures à Wall Street, alors que les investisseurs attendent la publication dans la soirée des résultats du concepteur de puces Nvidia qui devrait servir de test pour les valorisations élevées du secteur de la technologie.

Les investisseurs européens prendront aussi connaissance dans la matinée des indices d'activité PMI "flash" pour le mois d'août qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la tendance.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,22% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une progression de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour le FTSE à Londres et de 0,09% pour le Stoxx 600.

Nvidia, qui a touché un record historique mardi en séance, a été le principal bénéficiaire de l'essor de ChatGPT et d'autres applications d'intelligence artificielle (IA) générative, qui sont pratiquement toutes alimentées par ses processeurs graphiques.

Sa hausse fulgurante en Bourse explique en grande partie la progression du S&P 500 cette année et la publication des résultats du groupe pourrait donc à elle seule dicter l'orientation des marchés actions.

Ceux-ci restent par ailleurs sous pression face à la hausse des rendements obligataires - le taux des emprunts d'Etat américains à dix ans restant proche de son pic de 16 ans atteint mardi - et avant le symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Nasdaq ayant terminé en hausse marginale, dans un contexte d'inquiétude accrue sur l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décide de maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu et alors que le secteur bancaire a décliné.

L'indice Dow Jones a cédé 0,51% à 34.288,83 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,28% à 4.387,55 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,06% à 13.505,87 points.

L'indice bancaire du S&P-500 a terminé en baisse de 2,4% après que S&P Global a abaissé les notes de crédit et révisé les perspectives de plusieurs banques américaines.

Les contrats à terme sur les grands indices de la Bourse de New York signalent pour l'heure une progression de l'ordre de 0,2% à 0,3% à l'ouverture.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo grappille 0,15% à l'approche de la clôture après avoir effacé ses pertes initiales, encouragée par l'orientation positive des futures à Wall Street.

Les Bourses de Chine continentale reculent tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong (+0,34%) tente de confirmer son rebond de la veille.

TAUX/CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de plus de deux points de base, à 4,306%, après un pic à 4,366% la veille, au plus haut depuis 2007.

Le dollar reste pour sa part proche d'un pic de deux mois atteint la veille face à un panier de devises de référence, les cambistes attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole vendredi pour obtenir des indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Les cours du brut regagnent un peu de terrain mercredi après avoir été pénalisés ces derniers jours par les craintes sur la demande avec les difficultés de l'économie chinoise et la perspective de taux d'intérêt élevés pendant une période plus longue que prévu.

Le baril de Brent gagne 0,08% à 84,10 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,16% à 79,76 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AOUT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h15 Indice PMI S&P Global août 45,0 45,1

manufacturier "flash"

Indice PMI S&P Global des 47,5 47,1

services "flash"

Indice PMI S&P Global 47,5 46,6

composite "flash"

DE 07h30 Indice PMI S&P Global août 38,7 38,8

manufacturier "flash"

Indice PMI S&P Global des 51,5 52,3

services "flash"

Indice PMI S&P Global 48,3 48,5

composite "flash"

EZ 08h00 Indice PMI S&P Global août 42,6 42,7

manufacturier "flash"

Indice PMI S&P Global des 50,5 50,9

services "flash"

Indice PMI S&P Global 48,5 48,6

composite "flash"

GB 08h30 Indice PMI S&P Global août 45,0 45,3

manufacturier "flash"

Indice PMI S&P Global des 51,0 51,5

services "flash"

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)