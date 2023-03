Décathlon et Arkema dans la course à la légèreté

Pour sa chaussure de course de performance, la KD900X de la marque de running Kiprun, Décathlon a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires internes comme le laboratoire d'expertise carbone Tech'Off dédié au développement des équipements sportifs en carbone, ­mais également un nouveau partenaire externe, Arkema. La marque de sport a ainsi développé sa propre plaque carbone et la mousse VFoam en matériau Pebax haute performance d’Arkema. Ce dernier est connu pour sa légèreté, sa réactivité et son retour d’énergie comparé à des matériaux plus traditionnels comme les EVA ou les TPU.

Décathlon annonce une durabilité de 1,000 kilomètres pour cette nouvelle chaussure de course. La chaussure Kiprun KD900X pèse 225g en pointure 42 et 182g en pointure 38. « Nous sommes fiers de travailler avec des grandes marques de sport comme Decathlon sur le développement de chaussures et équipements de sport innovants, afin de rendre disponible aux athlètes et amateurs de sports des équipements de haute performance », s’est réjoui David Dupont, directeur de la croissance des polyamides chez Arkema.