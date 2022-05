L'indice des prix alimentaires de l'agence onusienne, qui reflète l'évolution des cours des principales denrées échangées dans le monde, s'est établi en moyenne à 158,5 points le mois dernier, contre 159,7 points en mars (159,3 en première estimation).

Les prix des produits alimentaires ont toutefois bondi de 29,8% par rapport à l'année dernière, reflétant l'impact de l'invasion russe en Ukraine.

"Ce léger recul de l'indice est le bienvenu, en particulier pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier, mais les prix des produits alimentaires restent proches de leurs plus hauts niveaux atteints récemment, en raison du resserrement persistant du marché, ce qui met à mal la sécurité alimentaire des plus vulnérables dans le monde entier", a déclaré l'économiste en chef de la FAO Maximo Torero Cullen.

La FAO, selon laquelle les effets de la guerre en Ukraine devraient faire diminuer les superficies récoltées d'au moins 20%, a légèrement abaissé ses prévisions concernant la production mondiale de blé en 2022 à 782 millions de tonnes, contre une estimation précédente de 784 millions.

Elle a légèrement relevé ses prévisions concernant les échanges mondiaux de céréales en 2021-2022 à 473 millions de tonnes, contre une estimation précédente de 469 millions.

Selon l'agence onusienne, cette révision à la hausse s'explique par des exportations plus importantes que prévu en Russie, où les expéditions se sont poursuivies en avril, principalement à destination de l'Égypte, de l'Iran et de la Turquie.

En mars, la FAO a mis en garde contre une hausse des prix alimentaires mondiaux pouvant atteindre 20% dans le sillage de la guerre en Ukraine et a alerté sur une progression prévisible de la malnutrition à l'échelle mondiale.

(Version française Anait Miridzhanian)