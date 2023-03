Léger repli à Wall Street avec la remontée des rendements

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est quasi stable à 32.663,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, perd 0,21% à 3.961,66 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,17%, soit 19,107 points, à 11.436,437.

Sur le mois de février, le Dow Jones a chuté de 4,19%, le S&P-500 de 2,61% et le Nasdaq de 1,11%.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans gagne plus de quatre points de base à 3,9572% et celui à deux ans, plus sensible aux anticipations sur les taux, est monté en séance au plus haut depuis novembre à 4,858%.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Fed relève l'objectif de taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,25%-5,50%, contre 4,50%-4,75% actuellement. C'est plus que le niveau signalé en décembre par les membres de l'institution.

Les marchés monétaires misent à 80% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base le 22 mars mais la possibilité d'une hausse plus importante, d'un demi-point, a augmenté dernièrement.

Le marché attend à 15h00 GMT l'indice ISM des services aux Etats-Unis.

Côté entreprises, Novavax chute de 25,27%, le laboratoire ayant émis des doutes sur sa capacité à rester en activité. Kohl's recule légèrement (-0,60%) après avoir publié une prévision de bénéfice annuel inférieur aux attentes et AMC Entertainment abandonne 3,38%, la chaîne de cinémas ayant affiché une baisse de plus de 15% de ses revenus au quatrième trimestre.

