Léger rebond à Wall Street après la chute liée à l'inflation

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones, qui a perdu mardi 3,94%, rebondit de 38,79 points, soit 0,12%, à 31.143,76 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, en repli de 4,32% mardi, progresse mercredi de 0,24% à 3.942,15 points.

Le Nasdaq Composite, quant à lui, prend 0,24% (27,51 points), à 11.661,08 points, après avoir fléchi la veille de 5,16%.

Les trois indices de Wall Street, qui ont enregistré mardi leur plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis plus de deux ans, sont soutenus par des achats à bon compte.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a annoncé que les prix à la production aux Etats-Unis avaient reculé en juillet, de 0,1%.

Cette nouvelle contraction est toutefois moins marquée que celle du mois précédent, où les prix avaient chuté de 0,4%.

La veille, le chiffre des prix à la consommation aux Etats-Unis, ressorti en hausse de 0,1% en août après une stagnation en juillet, avait déjà déçu les investisseurs qui pariaient sur un nouveau ralentissement de l'inflation.

A une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), les marchés évaluent désormais à 37% la probabilité d'une hausse des taux de 100 points de base le 21 septembre contre 0% la veille, avant la publication de la statistique des prix à la consommation.

Certains analystes estiment que le taux des "fed funds" pourrait culminer à 4,34% d'ici mars 2023.

L'indice CBOE de la volatilité (-1,10%), considéré comme un baromètre fiable de la nervosité des investisseurs, reste proche de son sommet de deux mois touché mardi à 27,5 points.

Aux valeurs, les géants des nouvelles technologies comme Tesla (+0,76%), Apple (+0,57%), Amazon (+0,53%) et Microsoft(+0,36%) regagnent une partie du terrain perdu mardi.

Dans l'actualité des entreprises, Starbucks avance de 3,67% après l'annonce d'une prévision de croissance de 7% à 9% par an de ses ventes à données comparables sur les trois prochaines années et une possible distribution d'environ 20 milliards de dollars à ses actionnaires sur la même période.

Johnson & Johnson, en hausse de 1,27%, est porté par l'annonce d'un plan de rachats d'actions dont le montant pourrait atteindre cinq milliards de dollars.

