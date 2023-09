Leapmotor, Xpeng, Nio... Les start-up tech chinoises de l'automobile s'affirment

Derniers arrivés, premiers servis. Parmi la myriade de constructeurs chinois, de jeunes pousses de la mobilité électrique parviennent à tirer leur épingle du jeu : elles s’appellent Nio (fondée en 2014), Li Auto (2015), Leapmotor (2015) ou encore Xpeng (2017). Ce ne sont pas celles qui produisent et vendent le plus de voitures, mais leur technologie est en train de faire ses preuves sur le marché chinois. Et demain, en Europe ? Sans surprise, ces start-up éveillent l'intérêt de constructeurs occidentaux désespérément à la recherche de plateformes électriques et d’architectures électroniques fiables et bon marché.

