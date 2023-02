Leap, Patroller, Ariane 6… Les cinq travaux de Safran pour 2023 (et au-delà)

Malgré les vents contraires, Safran affiche une santé de fer. L’équipementier et motoriste a affiché, vendredi 17 février, un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros, en hausse de 25%. Si le groupe fait les frais d’un environnement économique et géopolitique des plus complexes, la reprise du trafic aérien et les commandes de moteurs ont porté son activité. En 2022, le trafic aérien des courts et moyen-courriers est revenu à 82% de celui d’avant-crise, et même à 86% pour le dernier trimestre. Dans ce contexte, Safran prévoit d’embaucher 12 000 personnes dans le monde en 2023, dont 4 500 recrutements en France. En 2021, Safran avait recruté 17 000 personnes dont 4 700 en France. Mais l’année 2023 et les suivantes ne seront pas pour autant un long fleuve tranquille pour le groupe.

1. Augmenter les cadences du Leap

[...]