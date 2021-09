Leadership, écologie et innovation : Winoa, le numéro un mondial de la grenaille abrasive d’acier, prépare l’avenir.

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Leader mondial de la grenaille d’acier, Winoa est une entreprise française experte en préparation, traitement et nettoyage de pièces industrielles, essentiellement métalliques. Fondée en Isère en 1961, Winoa est aujourd’hui un acteur incontournable auprès de ses 10 000 clients répartis dans le monde entier. Forte de plus de 800 collaborateurs basés sur 4 continents et de 9 usines de production, l’entreprise aux 300 millions d’euros de chiffre d’affaires se positionne solidement en tête du marché des abrasifs métalliques.

« Le leadership, c’est plus que jamais notre moteur » déclare Ramesh Krishnan, PDG du groupe. « Avec 30 % de part du marché mondial, nous intervenons dans des univers très différents en étant toujours au cœur des préoccupations industrielles d’aujourd’hui et de demain, et nous nous efforçons de développer des solutions fiables et durables. » Opérateur indispensable à un panel très large d’industries (aéronautique, automobile, ferroviaire, équipements…), le groupe se veut un fournisseur de solutions de référence. Au-delà d’une offre de produits premium et d’une culture du service résolument ancrée, la force de Winoa repose sur ses ressources humaines. En effet, le recrutement de profils divers, créatifs et qualifiés fait définitivement partie des piliers de l’entreprise, qui envisage l’avenir à travers le management de talents. Pour mener à bien ses ambitieux projets, Winoa compte sur la qualification et la dynamique de nouvelles recrues, et mise sur la jeune génération dont elle stimule sans cesse le développement.

Une volonté d'articuler son processus industriel autour de l'économie circulaire S'adapter au monde qui change, anticiper les tendances du marché, penser durabilité, c'est ce qui motive les choix de Winoa depuis sa création. L'entreprise imagine non seulement des solutions écologiques pour la préparation de surface, mais s'occupe également de les produire tout en minimisant sa propre empreinte environnementale. Le processus industriel en lui-même, qui consiste à recycler massivement des chutes de ferrailles pour produire des abrasifs qui pourront à leur tour être recyclés, montre la dimension écologique de la production et constitue véritablement l'ADN de l'entreprise. L'objectif central est de continuer à développer cette politique éco-responsable, en maximisant la valorisation des programmes de recyclage, toujours en étroite collaboration avec ses clients. Travailler sur ce modèle économique, en identifiant des filières de recyclage avec un fort effet circulaire, est au cœur des préoccupations de Winoa, et de ses projets de développement. Une entreprise au cœur de l'innovation

L’avantage concurrentiel de Winoa réside dans sa capacité à innover et développer de nouveaux produits, combinant services et technologie, tel le dernier outil digital « WA Clean » qui permet aux industriels de mesurer de façon précise le niveau de propreté de surface des pièces grenaillées, désormais disponible sous iOS.