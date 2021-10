Le Zephyr S, l’avion solaire d’Airbus, passe avec succès de nouveaux tests en Arizona

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Airbus Le Zephyr S a réalisé une série de tests de six vols en Arizona cet été.

Dix-huit jours à planer dans le ciel sans poser une roue à terre. Le Zephyr S a réalisé cette performance deux fois de suite, à l’occasion d’une nouvelle série de tests dans l’Arizona qui a pris fin le 13 septembre dernier. Cet avion d’Airbus sans pilote et alimenté exclusivement par l’énergie solaire avait déjà mené une première série de tests en 2018 lors d’un vol d’inauguration, qui avait duré 26 jours.

2 500 heures de vol

La campagne de tests de vol réalisée au cours de l’été 2021 consistait en quatre vols à basse altitude et deux vols stratosphériques. Ces tests ajoutent 887 heures de vol supplémentaires aux 2 435 heures de vol stratosphérique de l’appareil. Le but de cette campagne était de démontrer « comment Zephyr pourrait être utilisé pour des opérations futures, en volant en dehors de l'espace aérien restreint et au-dessus de l'espace aérien partagé avec le trafic aérien commercial », explique Airbus dans son communiqué.

Le Zephyr a été initialement développé pour assurer des missions de surveillance, de renseignement et de connexion voix et données pour des usages tant commerciaux que militaires. « Grâce à sa capacité à rester dans la stratosphère pendant des mois d'affilée, Zephyr apportera de nouvelles capacités de vision, de détection et de connexion aux clients commerciaux et militaires », précise Airbus. L’avion est muni d’un système optique d’observation de la Terre fournissant une vision instantanée.

L’appareil de 25 mètres d’envergure ne pèse que 75 kilos. Ses batteries stockent la puissance des rayons captés la journée pour continuer d’alimenter le drone la nuit.

Crédit photos : Airbus