Le yacht électrique de BMW fait son cinéma, robot des fonds marins du CNRS, robot peintre au sol : le top 3 vidéo de la semaine

1 - [L’industrie c’est fou] Avec The Icon, BMW prend la mer au Festival de Cannes

Voir la vidéo

Le constructeur automobile BMW et le fabricant de bateaux Tyde ont dévoilé, en marge du Festival de Cannes, The Icon, un yacht électrique au design futuriste. Equipé de batteries BMW et d’une interface de navigation inspirée de celle de la marque allemande, le navire de 13,15 mètres de long progresse au-dessus de la surface de la mer grâce à des hydrofoils.

2 - [L'instant tech] Comment le CNRS a mis au point BathyBot, son robot des fonds marins



Voir la vidéo

Le CNRS a envoyé le robot BathyBot sur le plancher océanique, à plus de 2 400 mètres de profondeur. Cet engin doit observer les fonds marins pendant près de dix ans, avec des maintenances prévues tous les deux ans. Un véritable défi robotique.

3 - Bering, un robot autonome en partie imprimé en 3D pour tracer les lignes des terrains de football



Voir la vidéo

Sculpteo, spécialiste de l'impression 3D, a produit pour la start-up française Conscience Robotics des pièces pour la conception du robot Bering, un robot peintre au sol. Autonome, discret, intelligent, léger, Bering effectue des marquages sur des sols divers : terrains de sports, chaussée, parkings…