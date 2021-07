Le XV de France prend sa revanche face à l'Australie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Rendez-vous samedi pour assister à la finale entre les deux sélections. /Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Après sa défaite cruelle dans les dernières secondes la semaine passée, l’Équipe de France s’est cette fois-ci imposée mardi face à l’Australie (28-26) pour son deuxième test-match face aux Wallabies. Pour cette rencontre, Fabien Galthié avait choisi d’effectuer cinq changements dans son XV de départ. Wilfrid Hounkpatin, Pierre-henri Azagoh et Ibrahim Diallo disputaient leur tout premier match avec la tunique bleue sur les épaules. Grâce à deux transformations de Jaminet (1e, 9e), les Bleus mènent après dix minutes de jeu. Damien Penaud inscrit le premier essai de la rencontre sur une contre-attaque parfaitement jouée par les Tricolores (21e). Les Australiens répondent, quinze minutes plus tard, grâce à une réalisation de Jake Gordon (37e). À la pause, les Bleus mènent de trois points (16-13). Si Hooper inscrit deuxième un essai à dix minutes de la fin pour les Wallabies, le XV de France s’impose grâce à une pénalité transformée de Jaminet. Le joueur de Perpignan a réalisé un magnifique sans-faute au pied (8/8) dans cette rencontre. Les deux sélections se retrouveront samedi pour un troisième et ultime test-match.