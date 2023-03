Le Wi-Fi nouvelle génération, atout maître de votre agilité et de votre compétitivité

Un indicateur de la transformation numérique mondiale : les données générées ne cessent de croître et devraient atteindre plus de 180 zettaoctets d’ici 2025¹. Autant de données qui viendront nourrir les applications sur lesquelles se bâtira l’économie connectée de demain. Et l’industrie compte parmi les plus gros générateurs et utilisateurs de données. Les processus industriels modernes d’automatisation (robots, reconnaissance visuelle de conformité…) ou d’optimisation (efficacité énergétique, maintenance prédictive…) reposent sur l’acquisition de données et leur analyse en temps réel, grâce à des réseaux globaux, élastiques et compatibles avec tous types d’environnement.

« Au sein de l’usine, la connectivité est devenue un enjeu majeur et complexe, » rappelle Laurent Dauça, directeur du pôle Manufacturing en France. « La transformation numérique des entreprises les oblige à dimensionner leurs réseaux et leurs sites industriels de manière à alimenter des centaines, voire des milliers de machines qui communiquent entre elles mais aussi à l’extérieur, dans l’écosystème des fournisseurs, partenaires et clients. »

Dans ce contexte, les réseaux Wi-Fi sont l’une des composantes pour accueillir la transition vers l’industrie 4.0. « Les industriels comprennent l’intérêt d’intégrer des technologies numériques à la chaîne de production, » explique Laurent Dauça. « Les enjeux technologiques de l’industrie 4.0 sont la connexion de multiples objets ou équipements en simultané, la capacité à assurer une couverture ininterrompue en mobilité tout en garantissant des échanges de données sécurisés à très faible latence. Les travaux des équipementiers télécom pour faire évoluer la 4G vers la 5G ont pris en compte ces grands enjeux et Huawei, pionnier sur ce sujet, a investi considérablement dès 2009, tant dans la R&D que la collaboration avec le reste de l’industrie. Toutefois, la 5G industrielle n’en est qu’à ses prémices et peu d’entreprises peuvent actuellement justifier financièrement le déploiement d’un réseau radio privé. »

Le Wi-Fi a ce triple avantage d’offrir une alternative moins coûteuse à déployer, complètement maitrisée, sécurisée et évolutive. Quant aux limites techniques qui ont pu exister par le passé – vitesses et brande passante trop limitées, instabilité, etc. –, elles sont balayées par les nouvelles générations de technologies de réseaux sans fil » continue Laurent Dauça.

Huawei a présenté dès 2022 ses solutions de Wi-Fi 7, en remplacement du Wi-Fi 6. Complémentaires à la 5G, elles combinent les avantages d’une infrastructure propriétaire avec des performances élevées, en bande passante comme en mobilité. Près de 40 % plus puissant que la génération précédente en débit et en rayon de couverture (jusqu’à 35 mètres), le Wi-Fi 7 accueille simultanément 4 fois plus de terminaux actifs. Intégrant des antennes à la spatialisation intelligente, il permet de suivre des objets mobiles comme des véhicules guidés automatisés (AGV).

Huawei va plus loin dans sa proposition en intégrant nativement à ses bornes une évolutivité vers l’IIoT. Harmoniser un grand nombre de technologie et d’outils dans une seule solution supervisée et centralisée contribue à réduire massivement les impacts des déploiements sur la production, comme leurs coûts d’opération, de maintenance et d’exploitation.

Concrètement, c’est une voie simple pour faire évoluer un banal réseau Wi-Fi en moteur d’applications à valeur ajoutée, comme le tracking d’actifs à l’intérieur de l’usine, ou la mise en place de sous-compteurs énergétiques (eau, gaz, électricité…) qui faciliteront les optimisations énergétiques par le biais d’un jumeau numérique.

Bande passante, coût, contrôle et pérennité : bien arbitré, le bon usage de la connectivité va impacter la performance globale de l’entreprise, au-delà du centre de production : « Une optimisation en temps réel des flux entrants et sortants de l’usine devient possible, comme l’anticipation des livraisons de matières premières dans un contexte de flux tendu des produits finis, la capacité à éditer immédiatement une facture ou un bon de commande dès réception des marchandises… Tous ces cas d’usage représentent d’importants gains de temps et deviennent un véritable atout commercial », conclut Laurent Dauça.

