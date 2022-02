Le Wessling GreenLab certifié par TÜV Austria

Après Apesa, le Wessling GreenLab est le deuxième laboratoire opérant en France à être certifié par le TÜV Austria pour la réalisation des tests de compostabilité et de biodégradabilité. Le laboratoire, implanté à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), sera désormais en mesure de délivrer aux industriels des certifications OK Home Compost, OK Compost Industrial et Seedling qui permettent de reconnaître qu’un matériau, éventuellement un emballage, peut se composter à domicile ou en conditions industrielles, selon la norme EN13432, et peut, de ce fait, arborer les logos correspondants. Le laboratoire était en fait déjà opérationnel depuis quelques mois. L’accréditation obtenue auprès du TÜV Austria, qui fait office d’organisme de référence en Europe en termes de compostage, va accélérer les procédures d’obtention des certificats pour les industriels. « L’avantage de notre certification aujourd'hui est que TÜV nous reconnaît comme laboratoire. Lorsque le dossier arrivera chez eux avec notre rapport d'essai, l'organisme pourra valider le dossier plus facilement », commente Sagessa Raesch, responsable communication.

Plusieurs mois

Concrètement, les tests sont lancés sous quinze jours après réception des échantillons. Il faudra néanmoins attendre plusieurs mois avant de pouvoir vérifier si (et comment) le produit – un papier, un bioplastique, un film de paillage ou encore un sac mortuaire – se dégrade et dans quelles conditions. Cela faisait deux ans que le Wessling GreenLab attendait d’être accrédité, la pandémie ayant considérablement ralenti la procédure en raison des problèmes de transport des auditeurs autrichiens. Le laboratoire s’adresse essentiellement aux acteurs de l’emballage, plus rarement aux industriels qui veulent faire tester eux-mêmes leurs conditionnements. Wessling GreenLab, qui effectue depuis plus longtemps des tests de migration sur les emballages alimentaires, veut élargir son champ d’activité. « Nous développons actuellement des essais de biodégradabilité en milieu sol, eau douce et cosmétique. Les analyses pour obtenir le logo "biobased" sont également en développement », indique Sagessa Raesch.