Le Waze de l'aérien est français, de l'hydrogène vert à Gandrange, nouvelle plateforme industrielle pour Faurecia... Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Air Liquide investira 8 milliards d’euros dans l’hydrogène pour atteindre la neutralité carbone

Atteindre la neutralité carbone en 2050 est le nouvel objectif climat d’Air Liquide. Le géant français des gaz industriels compte notamment s’appuyer sur l’hydrogène décarboné pour y parvenir, avec un plan d’investissement de 8 milliards d’euros d’ici à 2035.

Etat et régions veulent doubler les projets d’investissements industriels soutenus dans les territoires

Le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, créé dans le cadre du Plan de relance, va bénéficier de 300 millions d’euros supplémentaires, apportés à parité par l’Etat et les régions.

Avec son Waze de l’aérien, Safety Line réduit l’empreinte carbone des avions

La start-up Safety Line a mis au point une solution d’optimisation des déplacements des avions au niveau des aéroports. L’outil, qui intéresse déjà le groupe ADP, vise à réduire les émissions de CO2 des appareils.

Faurecia investit 165 millions d’euros à Allenjoie pour créer une plateforme industrielle

Faurecia a annoncé le 19 mars un investissement de 165 millions d'euros pour construire une nouvelle plateforme industrielle à Allenjoie, dans le Doubs. Le projet va permettre de créer 300 emplois avec de nouvelles capacités de production dans le domaine de l'hydrogène.

H2V produira de l’hydrogène vert sur le site de l’ancienne aciérie de Gandrange

H2V prévoit d’investir 250 millions d’euros dans deux unités de production d’hydrogène vert sur le site de l’ancienne aciérie de Gandrange, en Moselle. La signature du bail serait prévue d’ici fin mars 2021, mais la mise en service n’interviendrait pas avant 2025 en raison des opérations de démantèlement en cours.

HARRYS INSTALLE UNE LIGNE DE PRODUCTION DE PAIN "100 % MIE" EN VENDÉE

Harrys, filiale de Barilla, investit 26 millions d’euros dans sa boulangerie de Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Elle y installe une ligne de production de pain "100 % mie", son segment en plus forte croissance.

Virbac va investir 120 millions d’euros dans la modernisation de ses sites

Implanté à Carros (Alpes-Maritimes), le spécialiste de la santé animale Virbac prévoit d’investir 60 millions d’euros par an en 2021 et 2022 pour commencer à construire le "Virbac 2030". Ce plan stratégique contient à la fois des investissements dédiés à sa transformation digitale et à la modernisation de son outil de production. La croissance externe n'est pas négligée non plus.