Le vrac a du potentiel

Pour mieux comprendre l’attitude et les attentes des consommateurs français vis-à-vis du vrac, le fabricant de matériel de pesage et d’étiquetage Digi, très présent sur ce marché, a confié à Opinion Way la réalisation d’une étude sur leur perception de ce mode de vente. Sont passés au crible fréquences d’achat, budgets, préférences, avantages et inconvénients, ainsi que les attentes envers les enseignes et les marques. 21% seulement des Français achètent des produits en vrac chaque semaine, tandis que 37% n’en achètent jamais. Mais 20% déclarent ne pas avoir accès à une telle offre dans la grande distribution. Le budget qui y est alloué reste encore limité : en moyenne, il est de 88 euros par mois. Mais 57% y consacrent moins de 50 euros, alors que 11% dépensent plus de 200 euros.

