Le voyagiste TUI confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année

LONDRES (Reuters) - La société de voyage et de tourisme TUI a confirmé mardi ses perspectives annuelles pour l'exercice 2023, s'appuyant sur de solides réservations pour l'été et la saison hivernale, malgré des conditions météorologiques extrêmes, allant des inondations à la canicule, qui ont perturbé les vols et les vacances.

Les compagnies aériennes européennes ont bénéficié d'une saison touristique exceptionnelle grâce à la demande de vacances post-pandémie sur l'ensemble du continent, mais les conditions météorologiques extrêmes ont atténué l'optimisme quant à une forte reprise des voyages.

Les réservations pour l'été 2023 se sont élevées à 13,7 millions, soit une hausse de 5% par rapport à la saison estivale précédente, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

"S'il n'y avait pas eu, au cours des derniers mois, divers événements indépendants de notre volonté, notamment les incendies de Rhodes, nous aurions dépassé nos attentes", a déclaré Sebastian Ebel, directeur général de la société, dans un communiqué.

Les engagements de réservations ont augmenté de 15% par rapport à l'hiver 2022 et 2023, a déclaré la compagnie, tandis que les réservations d'été ont atteint 96% des niveaux d'avant la pandémie.

