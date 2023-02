Le volume de plastiques à usage unique continue de croître

Depuis 2021, la fondation australienne Minderoo étudie la production de déchets plastique dans le monde à travers un index des fabricants (Plastic Waste Makers Index). Dans sa deuxième édition, l’organisation non gouvernementale (ONG) observe que la question s’aggrave, avec un volume de 139 millions de tonnes de déchets de produits à usage unique en 2021, en hausse de 6 millions de tonnes par rapport à 2019, soit un kilogramme supplémentaire par individu sur la planète. Et ce, malgré des réglementations plus strictes, la sensibilisation des consommateurs et les promesses des entreprises. En outre, durant cette période, la croissance des plastiques à usage unique faits à partir de ressources fossiles vierges a été quinze fois supérieure à celle des plastiques en matière recyclée, le recyclage demeurant « au mieux une activité marginale ».

