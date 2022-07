Le volailler LDC entre en négociations exclusives avec Avril pour reprendre les œufs Matines

Plus d'un an après avoir annoncé vouloir se séparer de sa filiale Matines, spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation des œufs, le géant de l'agroalimentaire Avril pourrait enfin avoir trouvé un repreneur. Le volailler LDC, qui détient notamment les marques Le Gaulois, Loué et Marie, a en effet déclaré jeudi 7 juillet être entré en négociations exclusives avec le groupe dans le but de « reprendre le fonds de commerce de la marque Matines ». Le montant envisagé pour cette transaction n'a en revanche pas été dévoilé.

250 millions d'œufs vendus

[...]