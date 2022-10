Le virtuel ne remplacera pas le besoin de rencontres réelles, c'est le propriétaire de Slack qui le dit

On peut être le propriétaire de Slack, ajouter des fonctionnalités pour réaliser des conférences en vidéo et être un farouche défenseur des rencontres en chair et en os. Si Salesforce a relancé Dreamforce à San Francisco mi-septembre, c'est parce qu'il ne viendrait à l'idée de personne de fêter Noël avec sa famille en visio.