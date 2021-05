Le virage radical que s'apprêterait à prendre le géant Panasonic pour ses téléviseurs

Panasonic se préparait à réduire de façon drastique ses activités dans la télévision. Du moins en interne. Selon le journal japonais The Yomiuri Shimbun, le géant japonais de l’électronique négocierait un partenariat avec son concurrent et partenaire TCL Electronics, numéro un chinois et numéro trois mondial des téléviseurs derrières les sud-coréens Samsung et LG. Objectif ? Lui confier la conception et la production de la plupart de ses téléviseurs selon le modèle de sous-traitance ODM (Original Design Manufacturer). L’accord pourrait être scellé avant la fin de mai 2021.