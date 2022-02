Le verrier Owens-Illinois investit 35 millions d’euros pour rénover son site de Vayres

La verrerie de Vayres (Gironde) va bénéficier pour sa rénovation d’un investissement de 35 millions d’euros consenti par son propriétaire, Owens-Illinois (O-I). Le site produit plus de 350 millions de bouteilles, chaque année, et ces travaux vont permettre de « franchir un cap important vers la décarbonation », annonce le groupe. Plus concrètement, l’un des deux fours présents aujourd’hui va être remplacé par un four équipé de la technologie Gas oxy advanced technology (GOAT) qui utilise de l’oxygène.

