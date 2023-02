Le vent tourne pour les start-up spécialisées dans les puces d’IA

Les start-up développant des puces d’IA ont poussé comme des champignons. L'intérêt autour de l'intelligence artificielle en a fait les entreprises favorites des fonds d’investissement. Selon le cabinet Omdia, les 25 plus grandes d’entre elles ont reçu plus de 6 milliards de dollars de financement de la part de plus de 100 fonds de capital-risque au cours des cinq dernières années. Cette période faste semble se terminer.

