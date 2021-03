Le vélo Made in France a le vent en poupe

Installé à quelques minutes de Lyon, dans la commune de Genas (Rhône), Baptiste Fullen peine encore à y croire. « Avant la naissance d’Eovolt, nous avons mené une enquête auprès de revendeurs pour estimer le nombre de vélos électriques pliants qu’ils pensaient vendre par an. Ils évoquaient alors des volumes compris entre 5 et 25 unités. Au déconfinement, certains magasins nous en ont commandés 150 dans le mois ! », s’étonne le cofondateur de cette jeune pousse, qui conçoit et assemble depuis 2018 des vélos à assistance électrique (VAE) pliants.