Le variant Omicron probablement présent en France depuis plusieurs semaines, 9 cas confirmés

Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, Pays de Loire, Grand Est, sans oublier la Réunion. Comme des dizaines de pays dans le monde, le variant Omicron a bien fait son chemin sur le territoire français. 9 cas ont d’ores et déjà été confirmés par la Direction générale de la Santé (DGS), au matin du 3 décembre. Un chiffre qui sera forcément revu à la hausse dans les prochaines heures et prochains jours. Invité de France Info le 3 décembre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a d’ailleurs affirmé que le variant Omicron "circule probablement déjà depuis plusieurs semaines" en France. Le ministre a précisé qu’il avait même demandé de séquencer des cas positifs de tests obtenus il y a plus d’une semaine, qui pourraient correspondre à une infection au variant Omicron.