Le variant Omicron bouscule le pétrole et l'Opep +

© Saudi Aramco Les 23 pays de l'Opep + se réunissent pour décider de leur niveau de production pour début 2022.

Jusqu’où la dégradation du contexte sanitaire peut-elle faire vaciller l’activité mondiale, et avec elle le marché du pétrole ? L’irruption du nouveau variant Omicron bouscule la stratégie des pays exportateurs de pétrole de l’Opep +. Leurs membres se retrouvent jeudi 2 décembre en visioconférence pour décider du niveau de production qu’ils comptent adopter début 2022. Problème : les craintes de nouveau ralentissement mondial ont fait plonger le cours du pétrole depuis le 26 octobre.

En l’espace d’une semaine, le prix du pétrole brut WTI, la référence sur le marché américain, a perdu près de 10% pour s’établir à 70 dollars (62 euros). Il a cédé près de 20% par rapport au pic atteint à la fin du mois d'octobre. Le Brent a lui plongé de 16% en un mois. Il s’agit de la plus forte chute des cours depuis mars 2020. « Omicron rajoute aux incertitudes et renforce tous les risques identifiés sur la reprise. On sait désormais mettre des masques et travailler à distance. La situation sanitaire repousse la reprise, mais ne la remet pas en cause. Dans un scénario du pire, si la demande baisse beaucoup, les prix peuvent se replier fortement », fait état Laurence Boone, la chef économiste de l’OCDE lors de la présentation le 1er décembre des prévisions économiques de l'institution.

