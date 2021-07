Le vaccin Moderna recommandé en Europe pour injection chez les adolescents

15 jours gratuits et sans engagement

Et de deux. Le vaccin anti-Covid Spikevax du laboratoire américain Moderna pourra désormais être utilisé chez les adolescents en Europe. C’est ce qui ressort d’un avis publié le 23 juillet par le Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Moins de deux mois après l’approbation européenne d’un premier vaccin anti-Covid pour les adolescents, en l’occurrence le feu vert accordé au Comirnaty de Pfizer/BioNTech le 28 mai, il s’agit donc du second vaccin utilisable par la tranche d’âge 12-17 ans dans l’UE. A noter que tous deux sont des vaccins utilisant la technologie ARNm, et les deux premiers à avoir été autorisés dans l’Union européenne depuis la pandémie.