Le vaccin Moderna pour les plus de 30 ans et celui de Pfizer/BioNTech pour les plus jeunes, recommande la HAS

La Haute autorité de Santé (HAS) recommande d’utiliser pour les doses de rappel le vaccin Spikevax de Moderna pour les plus de 30 ans, jugé un peu plus efficace, et de recourir au Comirnaty (Pfizer/BioNTech) pour les personnes de moins de 30 ans, en raison de risques moindres de péricardite et myocardite.