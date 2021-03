Le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) recommandé en France, efficace sur les variants

Le vaccin Janssen Covid-19 de J&J devrait donc être le quatrième vaccin anti-Covid autorisé en France. En attendant la confirmation, imminente, du ministère des Solidarités et de la Santé, la Haute autorité de Santé (HAS) a recommandé, le 12 mars au soir, son utilisation dans la campagne vaccinale française. Cette recommandation ne comprend d’ailleurs aucune restriction et porte sur une utilisation dès 18 ans, sans limite d’âge.

Les données de l’étude clinique de phase III, menée sur plus de 40 000 personnes, donnent au vaccin une efficacité que la HAS juge satisfaisante, d’environ 66% sur les formes asymptomatiques. Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS, souligne même une "efficacité de 76-77% sur les formes sévères et de 93% sur les formes ayant nécessité une hospitalisation". L’efficacité survient dès 14 jours après l’injection, pour atteindre son point maximal après 28 jours. La durée d’immunité est au moins de 12 semaines. Au-delà, les données manquent.

