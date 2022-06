Le vaccin Covid de Sanofi confirme son efficacité, même contre le variant Omicron

Mieux vaut tard que jamais. Le laboratoire français Sanofi a annoncé le 24 juin par communiqué que son vaccin contre le Covid-19 présentait une efficacité de 64,7% contre les infections symptomatiques chez l’adulte et de 75,1% chez les participants précédemment infectés par le coronavirus. Ces chiffres montent respectivement à 72% et 93,2% quand la contamination se fait par le variant Omicron, plus contagieux et devenu très largement majoritaire parmi les contaminations récentes. L’essai de phase 3 de Sanofi a porté sur plus de 13 000 personnes de plus de 18 ans et a été contrôlé contre placebo.

