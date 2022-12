Le vaccin Covid-19 de Sanofi/GSK sera-t-il livré avant Noël?

Mais où est donc passé le vaccin de Sanofi contre le Covid-19 ? Autorisé par l’Agence européenne du médicament (EMA) depuis le 10 novembre, recommandé par la Haute autorité de Santé (HAS) le 8 décembre, et au moment où le ministère de la Santé et de la Prévention appelle à «un sursaut de la vaccination» pour les rappels hivernaux contre le Covid-19, le VidPrevtyn n’est pourtant toujours pas accessible. Ce vaccin de Sanofi, utilisant l’adjuvant pandémique de GSK, autorisé pour les rappels après n’importe quel vaccin anti-Covid injecté en primo-vaccination, n’est pas encore arrivé chez les pharmaciens.

Selon un porte-parole de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP), il est, en ce mercredi 14 décembre, «en cours de livraison chez les répartiteurs pharmaceutiques»... Ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une disponibilité la semaine précédant Noël. Ni la Direction générale de la Santé (DGS), ni Santé publique France, ne se prononcent actuellement sur le calendrier envisagé.

Des commandes toujours inaccessibles aux professionnels de santé

[...]