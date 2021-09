Le vaccin anti-Covid Janssen apparaît moins performant que les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca

15 jours gratuits et sans engagement

Des échecs vaccinaux entraînant des cas graves d’infection à Covid-19 suscitent l’inquiétude au sujet de l’efficacité du vaccin anti-Covid de Janssen (Johnson & Johnson). Dans l’arsenal vaccinal contre le Covid autorisé en France, ce vaccin est administrable en une seule dose et a prouvé une efficacité, dans les essais cliniques, de près de 67% deux semaines après cette injection unique. Dans un rapport publié le 13 septembre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de Santé (ANSM) a répertorié 29 cas graves de Covid, dont 4 décès, chez des personnes vaccinées avec Janssen depuis le 24 avril, début de l’utilisation de ce vaccin dans la campagne vaccinale, et jusqu’au 2 septembre. Un taux d'échec que L'Usine Nouvelle a comparé à ceux des autres vaccins.