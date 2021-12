Le vaccin anti-Covid de Novavax à son tour autorisé par l'Agence européenne des médicaments

Après Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, c'est au tour de la société pharmaceutique américaine Novavax de proposer son vaccin contre le Covid-19 aux citoyens de l'Union européenne. Dans un communiqué publié lundi 20 décembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a « recommandé d'accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin Covid-19 de Novavax [...] pour prévenir le Covid-19 chez les personnes de 18 ans et plus ». Selon l'institution, il répond « aux critères de l'UE en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité ».