[Video] Le tunnelier Sofia achève de creuser le prolongement de la ligne 11 du métro parisien

15 jours gratuits et sans engagement

C’est au son du "Poinçonneur des Lilas" que le tunnelier Sofia a achevé, vendredi 16 juillet, le percement du tunnel à la future station … Serge Gainsbourg. Une foule compacte vêtue de gilets oranges et portant casque et bottes en caoutchouc attendait depuis de longues minutes dans un son et lumières rappelant l’ambiance d’une boîte de nuit lorsque le tunnelier est entré en scène dans un grand fracas, perçant la dernière paroi épaisse d’un mètre cinquante.