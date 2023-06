Le tribunal judiciaire de Paris valide l'accord entre Technip Energies et le PNF sur Subsea

La CJIP met un terme aux investigations sur des faits liés aux activités de Subsea de l'ancien groupe Technip SA, entre 2008 et 2012.

Technip Energies France s'engage à verser une amende d'intérêt public de 54,1 millions d'euros, tandis que Technip Energies UK s'acquittera de 154,7 millions, précise le communiqué.

La CJIP fait suite à une enquête préliminaire ouverte par le PNF du chef de corruption d'agent public étranger et confiée en février de 2018 à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

