Le tri et la collecte des biodéchets, un investissement rentable... pour l’environnement et le climat

Engrais organique et méthanisation. Les deux débouchés principaux des biodéchets apportent de tels bénéfices pour le climat et la biodiversité que les pouvoirs publics doivent tout faire pour que la généralisation du tri séparé, fixée par la loi Agec (Anti-gaspillage pour une économie circulaire) au 1er janvier 2024, soit suivie efficacement et accompagnée pour ne pas rater la marche.

A l’occasion de son congrès qui s’est déroulé le 21 juin au jardin d’acclimatation (Neuilly-sur-Seine), la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (Fnade) avait choisi pour thème principal « Nourrir les sols et produire de l’énergie avec la valorisation organique des déchets ». Elle a présenté les premiers éléments d’une étude du Comité stratégique de filière (CSF) sur le modèle économique de la gestion des biodéchets des ménages, réalisée pour son compte par le bureau d’étude spécialisé en environnement Sage Industry.

15 à 30 euros par habitant et par an

