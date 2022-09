Le tri des biodéchets doit changer d’échelle en France

La France n’est pas exemplaire dans le tri séparé des biodéchets. Elle est même particulièrement à la traîne par rapport à ses voisins, l’Allemagne et à l’Italie. « À Rome, on trouve dans tous les quartiers des bacs pour les déchets organiques. Dans l’Hexagone, on sait d’où vient le retard, signale Serge Ponton, le vice-président de Federec Valordec. Les pouvoirs publics n’ont rien fait pour faciliter l’émergence de solutions et appliquer les lois en vigueur. »

La Fnade, l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement, estime que seuls 6 % des biodéchets des ménages sont aujourd’hui triés séparément, contre 70 % en Italie du Nord. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait instauré une obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets au-delà de 120 tonnes par an (t/an) en 2012, abaissé à 80 t/an en 2013 puis, en 2016, 10 t/an de biodéchets et 60 litres par an de déchets d’huiles alimentaires. Les ménages n’étaient pas concernés, l’obligation s’appliquant notamment aux grandes surfaces commerciales et à la restauration collective.

[...]