Le tremblement de terre au Japon risque d’aggraver la pénurie de puces automobiles

Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,3 a secoué la région de Fukushima, au Japon, le 13 février 2021. Il sonne comme une réplique du tremblement de plus forte intensité survenu en 2011. L’industrie japonaise des puces est fortement pénalisée puisque cette région concentre un grand nombre d’usines, dont celle de Renesas Electronics, premier fabricant généraliste nippon de semi-conducteurs, à Naka, celle de Shin-Etsu Chemicals, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de plaquettes de silicium, à Shirakawa, et celle de Mitsui Chemicals, l’un des leaders mondiaux des résines photosensibles et gaz de gravure.