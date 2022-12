Le transporteur routier Jacky Perrenot s'implante en Espagne

Et de quatre ! Après avoir bouclé les acquisitions des entreprises SECD (stockage et distribution de cuisines), implantée dans le Haut-Rhin, NC Transport Lux (transport pour l’industrie lourde), basée dans l’Est de la France et Trans-Ajolans (une entreprise lyonnaise spécialisée dans les transports en camion-grue, camion plateau et convoi exceptionnel pour le secteur de l’industrie), le groupe drômois Jacky Perrenot est devenu propriétaire fin novembre de la société espagnole Tamdis (15 implantations dans la péninsule ibérique, 25 millions d’euros de chiffre d’affaires).

25% de croissance par an

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]