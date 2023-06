La filière voile se rêve en clé de voûte de la transition écologique du transport maritime

Le Neoliner, la Canopée, le Grain de Sail II, les paquebots Orient Express Silenseas… Ces futurs navires utilisant la force vélique vont tous arpenter les mers dans les prochaines années. Les 1er et 2 juin se tenait à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) la deuxième édition de Wind for Goods, où se retrouvait tout le gotha du transport maritime à voile international, mais surtout de l’Hexagone. L’occasion de découvrir les avancées de la filière, où la France se tient en bonne place. Selon une étude commandée par l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement et réalisée avec l’association Windship et le cabinet CIS (Avisa Partners), 11 des 31 des entreprises pionnières de la propulsion par le vent de la planète sont françaises. Claire Hugues, la vice-présidente de la région Pays de la Loire, parlait jeudi 1er juin devant les journalistes présents, d’une « filière unique au monde » et Franckie Trichet, vice-président de Nantes Métropole « d’un territoire pionnier au niveau mondial ». En effet, 43% des emplois français de la filière sont actuellement concentrés sur le territoire de Nantes - Saint-Nazaire et 23% en Bretagne.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]