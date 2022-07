Le tram-train T13 entre en service dans les Yvelines

Le tramway continue sa reconquête de l’Île-de-France avec la mise en service, mercredi 6 juillet en soirée, du Tram 13 express, un tram-train yvelinois qui relie la gare du RER A de Saint-Germain-en-Laye à la gare du RER C de Saint-Cyr-l’Ecole, en passant par Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy–le-Roi et en s’approchant à 500 mètres du Château de Versailles. Le trajet de 18,8 kilomètres comprend 11 stations, dessert sept communes et devrait transporter 21 000 voyageurs par jour en 30 minutes sur l’ensemble du parcours.

[...]