Le train à hydrogène d’Alstom fait une (brève) incursion en France

La France veut rattraper son retard sur ses voisins allemands qui feront rouler en 2022 des trains commerciaux à hydrogène produits et développés par Alstom. Les premiers trains commandés par quatre régions françaises n'arriveront pas tout de suite sur le réseau tricolore. En attendant, un train à hydrogène a (symboliquement) circulé en France ce 6 septembre. Un modèle d'Alstom, le Coradia iLint, premier train à hydrogène à rouler dans le monde, a été testé le lundi 6 septembre 2021 au Centre d’essais ferroviaires (CEF) de Petite-Forêt, près de Valenciennes pendant quelques kilomètres. Le tout sous les yeux de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, qui n’a annoncé aucune nouvelle commande pour la France, mais s’est réjoui de "l’excellence française" en la matière. Et de rappeler que «l’hydrogène est une solution d’avenir, alors que 45 % des lignes ne sont pas électrifiées». Il compte sur le nucléaire pour produire un hydrogène décarboné (un hydrogène jaune) et a indiqué que les besoins en électricité pour les transports en France seraient multipliés par 18 à l’horizon 2050.