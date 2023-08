Le top 10 des plus grands laboratoires pharma en 2023

1. Pfizer

Le laboratoire américain est devenu le nouveau numéro mondial dans la pharma en franchissant la barre symbolique des 100 milliards de dollars de ventes. Une année record due en grande partie aux ventes de ses produits contre le Covid-19 (vaccin mais aussi Paxlovid, son traitement antiviral). Pfizer pourrait avoir atteint un plafond dans sa progression, le laboratoire anticipe des ventes en net repli pour 2023, la faute à une demande en forte baisse sur les produits liés au Covid-19

Son chiffre d'affaires : 100,3 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Le Cominarty (vaccin Covid-19)

2. J&J

L’année 2022 a marqué une fin de règne pour J&J, longtemps numéro un mondial, en comptant son activité de santé grand public avec des marques bien connus comme Neutrogena ou Listerine. Une activité qui va faire l’objet d’une séparation dès cette année. Objectif pour J&J : simplifier son modèle de développement et avancer sur deux activités : Pharma et Medtech.

Son chiffre d'affaires (dont division Santé grand public) : 95,9 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Le Stelara (ustékinumab) indiqué dans plusieurs maladies inflammatoires (psoriasis, rhumatisme, rectocolite, etc.).

3. Roche

Le laboratoire suisse a connu une stagnation en 2022. Roche a souffert de la baisse des ventes de ses produits Covid-19, que ce soit dans le diagnostic ou les ventes de médicaments (Actemra/RoActemra). Il peut néanmoins compter sur sa meilleure vente, l’ocrevus, indiqué dans la sclérose en plaques, en progression de 17 % d’une année à l’autre.

Son chiffre d'affaires (dont division Diagnostic) : 68,5 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Ocrevus (ocrelizumab) (sclérose en plaques)

4. MSD

Comme sur le dernier exercice, MSD, également appelé Merck aux États-Unis (comme le laboratoire allemand Merck KgaA), a connu une croissance impressionnante en 2022. Le groupe américain a vu ses ventes progresser de plus de 20 %, de quoi devenir le quatrième laboratoire dans le monde en termes de ventes. Il a pu toujours compter sur le Keytruda, en progression de 23 % pour dépasser les 20,9 Mrds $ de ventes. Après cette forte croissance, MSD se veut plus prudent pour l’année en cours.

Son chiffre d'affaires : 59,8 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Keytruda (pembrolizumab) (différents types de cancers)

5. AbbVie

Le laboratoire américain a enregistré une solide performance en 2022 avec des ventes en légère progression. Son médicament le plus vendu, et longtemps médicament le plus vendu dans le monde (avant le vaccin contre le Covid-19) a encore progressé pour rapporter plus de 21 Mrds . Un dernier tour de piste pour le blockbuster qui, avec l’arrivée des biosimilaires, va voir son chiffre d’affaires chuter, dès 2023.

Son chiffre d'affaires : 58,1 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Humira (adalimumab) indiqué dans plusieurs maladies inflammatoires (maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, etc.)

6. Novartis

Le laboratoire suisse a connu un léger déclin en 2022. Novartis a connu plusieurs mutations. La première : une restructuration du groupe et la taille de ses effectifs dans le monde. Le laboratoire prépare aussi la cession de Sandoz, son activité liée aux médicaments génériques et biosimilaires, dont la séparation est prévue dès cette année.

Son chiffre d'affaires : 50,5 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Cosentyx (secukinumab) (maladies inflammatoires)

7. Bristol Myers Squibb (BMS)

Le laboratoire américain a connu des ventes globalement stables en 2022. BMS a vu des trajectoires opposées pour ses deux médicaments phares. Si son anticoagulant Eliquis (apixaban) a progressé de 9,6 % à 11,8 Mrds $, son Revlimid, indiqué en oncologie et meilleure vente en 2021, a dégringolé de 22 %.

Son chiffre d'affaires : 46,2 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Eliquis (apixaban) (troubles de la coagulation)

8. Sanofi

Le laboratoire français gagne une place au classement des plus grands laboratoires mondiaux. Il s’appuie encore et toujours sur le Dupixent (dupilumab), en bonne voie pour atteindre les dix milliards d’euros de ventes annuel. Pour 2023, Sanofi pourra aussi compter sur son Beyfortus, en prévention du virus respiratoire syncytial, récemment approuvé en Europe et aux Etats-Unis.

Son chiffre d'affaires : 45,9 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Dupixent (dupilumab) (asthme, dermatite atopique, oesophagite à éosinophiles)

9. AstraZeneca

Le laboratoire continue d’afficher une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires en progression de 24 %, au point d’intégrer ce top 10. AstraZeneca peut se montrer optimiste pour les années à venir avec un pipeline conséquent puisque le laboratoire prévoyait le lancement d’une trentaine d’essais de phase III en 2023.

Son chiffre d'affaires : 43 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Tagrisso (osimertinib) (traitement contre le cancer)

10. GSK

Le laboratoire britannique a connu une évolution stratégique d’ampleur en 2022 avec la séparation de son activité santé grand public, désormais devenue Haleon. Une scission qui semble déjà avoir du bon avec un bénéfice à la hausse et un chiffre d’affaires qui a connu une croissance à deux chiffres.

Son chiffre d'affaires : 35,3 Mrds $

Son médicament le plus vendu : Shingrix (vaccin contre le zona)

* Méthodologie : Conversion au taux de change euro/dollar, livres sterling/dollar et franc suisse/dollar au 31 décembre 2022. CA arrondi au dixième.