Le test réussi de SpaceX, le retour du 787 de Boeing... Les cinq images de la semaine

SpaceX réussit les essais au sol d'un vaisseau et d'un lanceur

Le 9 août, l’entreprise d’Elon Musk a réalisé avec succès des essais au sol de son vaisseau Starship et, pour la première fois, de son lanceur Super Heavy Booster. Les deux engins réutilisables, conçus pour s’envoler ensemble, ont été testés séparément et partiellement. Cet essai intervient moins d’un mois après l’échec, mi-juillet, de l’allumage complet du même prototype de Super Heavy (le septième), qui avait fini en boule de feu. Sans provoquer, apparemment, de dégâts irréversibles. Bien que réussies, les dernières mises à feu ne garantissent pas que la gigantesque fusée soit mise en orbite avant la fin de l’année, comme l’avait prévu Elon Musk.

Boeing se rassure avec une nouvelle livraison de son 787 Dreamliner

Deux jours après le feu vert délivré par la FAA, l'avionneur américain a repris les livraisons de son 787 Dreamliner le 10 août. American Airlines a reçu un 787-8 en provenance de Charleston (en Caroline du sud), désormais l'unique site de production de l'appareil. La compagnie n'avait plus reçu d'appareil de ce type depuis avril 2021. Il s'agit du 47e 787 de sa flotte. Boeing peut pousser un ouf de soulagement : la production de l'appareil était extrêmement ralentie depuis la mise en pause des livraisons d'abord fin 2020, puis mai 2021 après une brève reprise. Boeing a dû résoudre plusieurs soucis techniques liés à la production du 787 Dreamliner.

Le pire incendie de l'histoire de Cuba

Mardi 9 août, les pompiers ont finalement maîtrisé ce que les autorités ont décrit comme le pire incendie de l'histoire de Cuba qui, en cinq jours, a détruit 40% de la principale installation de stockage de carburant de l'île des Caraïbes et provoqué des pannes de courant massives. Matanzas est le plus grand port de Cuba pour la réception des importations de pétrole brut et de carburant. Le brut lourd cubain, ainsi que le fioul et le diesel stockés à Matanzas dans 10 énormes réservoirs, sont principalement utilisés pour produire de l'électricité sur l'île. La foudre a frappé un réservoir de stockage de carburant vendredi soir. Le feu s'est propagé à un second dimanche et a englouti les quatre réservoirs lundi, accompagné d'énormes explosions et malgré les efforts des pompiers locaux. (Photo AFP - Yamil Mage)

Deux sites majeurs des Jeux olympiques 2024 reliés par une passerelle

Le Stade de France et le futur centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sont désormais reliés par une passerelle enjambant l'autoroute A1. Cette entreprise spectaculaire est effectuée du 8 au 11 août tout près du Stade de France à Saint-Denis. Le tronçon principal de l'ouvrage, long de 70 mètres et pesant 900 tonnes, a été pivoté de 90° puis manoeuvré avec précision sur 150 mètres pendant 10 heures pour atteindre sa destination finale. Le centre aquatique de Saint-Denis, qui accueillera les épreuves de plongeon, de natation synchronisée et de waterpolo, est l'un des rares ouvrages neufs construits pour les Jeux olympiques 2024, qui s'appuiera en grande majorité sur des infrastructures existantes.

Samsung présente sa nouvelle game de smartphones

C'est le rendez-vous traditionnel des amateurs de smartphones de la marque sud-coréenne : le Samsung Galaxy Unpacked. La conférence estivale de l'entreprise, tenue cette année en ligne, a présenté ses nouveaux modèles de téléphones pliables, qui montent en puissance par rapport à leurs anciennes versions. Le Galaxy Z Flip 4 est plus résistant, plus léger, waterproof et bénéficie d'un système de recharge plus rapide, qui passe de 15 W à 25 W. Le Galaxy Z Fold 4, plus proche de la tablette que du téléphone, est lui aussi plus léger et résistant mais se voit surtout doter d'un nouveau processeur bien plus efficace. Enfin, la firme sud-coréenne a présenté les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, dont la solidité et l'autonomie ont été rehaussées.