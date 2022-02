Le TER hybride avec batteries arrivera en 2023 dans quatre régions

Après huit mois d’essais, SNCF Voyageurs et Alstom présentent le premier train hybride français depuis le site Alstom de Reichshoffen (Bas-Rhin) et le siège de Régions de France, à Paris, avec la participation des régions Occitanie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire.

L’objectif de zéro émission nette en 2050 nécessite de régler le problème des trains roulant encore au diesel. Si Alstom et la SNCF croient dans les trains à hydrogène ou à batteries, d’autres solutions transitoires permettront d’abaisser les émissions. « C'est une façon de répondre à la question : faut-il électrifier toutes les lignes ?, s’interroge Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Car l’électrification coûte cher, 1 million d’euros par kilomètre. »

