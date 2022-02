Le taïwanais UMC construit une usine de puces à 5 milliards de dollars à Singapour

Après TSMC, Intel ou GlobalFoudries, le fondeur taïwanais de puces UMC se lance à son tour dans la course à l’augmentation des capacités de production. Il a annoncé jeudi 24 février, son projet de construire une nouvelle usine (Fab 12i P3) sur son site industriel à Singapour. L’investissement se monte à 5 milliards de dollars. UMC fait figure de troisième fondeur mondial de semi-conducteurs, derrière TSMC et Samsung. Il compte 12 usines d’une capacité cumulée de 800 000 plaquettes de 200 mm de diamètre par mois. La nouvelle usine sera sa deuxième sur son site industriel à Singapour, et l’une des plus avancées dans ce pays.

Boom exceptionnel de la demande

