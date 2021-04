Le taiwanais Nanya lance la construction d’une méga usine de mémoires Dram

15 jours gratuits et sans engagement

Les méga investissements pour la production de mémoires Dram ne sont plus l’apanage des trois géants qui dominent le marché. Les coréens Samsung Electronics et SK hynix, et l’américain Micron Technology. Le petit fabricant taïwanais Nanya Technology s’y met aussi, avec le projet d’investir 10,7 milliards de dollars dans une nouvelle usine sur le parc technologique Taishan Nanlin à Taipei.