«Pour Air France, le surcoût des SAF pourrait s’élever à 1 milliard d’euros par an en 2030», estime Anne Rigail, sa directrice générale

L'Usine Nouvelle - À l’horizon 2030, vous avez annoncé un objectif d’incorporation d’au moins 10% de SAF au niveau mondial. Où en êtes-vous ?

Anne Rigail - En 2022, le groupe Air France-KLM représentait à lui seul 17% du SAF utilisé par le transport aérien à l’échelle mondiale. Cela démontre une vraie volonté d’être pionniers en la matière. Nos objectifs d’incorporation vont au-delà des mandats français et européens, puisque nous visons un peu plus de 1% de SAF en 2023 et 10% en 2030, et ce sur l’ensemble de nos vols, alors que la réglementation ne porte que sur les vols au départ des aéroports français. Nous devrons incorporer 1 million de tonnes de SAF dès 2030 au niveau du groupe, dont un peu plus de la moitié pour Air France.

