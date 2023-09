Le suédois H2 Green Steel sécurise le financement de la première usine d’acier vert du monde

Sauf imprévu, la première usine sidérurgique décarbonée d’Europe, et même du monde, devrait bientôt produire au nord de la Suède, dans la petite ville de Boden. La start-up H2 Green Steel a confirmé ses plans jeudi 7 septembre, en annonçant avoir récolté les 1,5 milliard d’euros d'investissement nécessaires pour construire son usine, pour laquelle les travaux de terrassement avaient déjà commencé l’été dernier. De quoi conforter la feuille de route d'H2 Green Steel, qui avance à toute vitesse et prévoit de débuter sa production fin 2025 pour arriver à l’échelle industrielle l’année d’après ! Avec la promesse de produire de l’acier avec de l’hydrogène plutôt que du charbon, et d’en diminuer ainsi les émissions de CO2 de 95%.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]